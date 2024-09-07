"Має бути відповідальність": Тимочко про порушення термінів підготовки військовослужбовців

Військовозобов'язаного можуть відправити на фронт лише після належної військової підготовки.

Кожна військова спеціальність потребує своєї підготовки. Є чітко визначені строки.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко.

"Якщо це порушення – має бути відповідальність. Звичайно, такі речі приховувати не потрібно"

З іншої сторони, продовжує він, не слід впадати у трагізм. Про загальну непрофесійність підготовки війська не йдеться.

"Ми говоримо про окремі випадки, які не впливають і не змінюють основну систему підготовки військовослужбовців"

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізація відбувається відповідно до плану Генштабу ЗСУ.

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