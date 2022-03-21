Має чергові втрати: в Офісі президента розповіли про наступальну спроможність РФ

Протягом ночі наші сили завдавали ударів по супротивнику.

Російські окупанти практично втратили можливість наступати на території України.

Про це під час брифінгу повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

“Ворог веде тільки тактичні дії та накопичує резерв, який піддається нищівним ударам наших ракетних військ, артилерії та авіації. Протягом ночі наші сили завдавали ударів по супротивнику. Він має чергові втрати, тому прийшов до відповідних ударів. Але порівняно з нашими ударами вони були маленькими і не страшними”, - розповів Олексій Арестович.

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