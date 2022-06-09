"Має отримати жорстку санкційну відповідь": в Офісі президента відреагували на заяву РФ анексувати регіони України

В Офісі президента наголосили, що будь-яка спроба Росії анексувати українські території повинна отримати "жорстку санкційну відповідь".

Радник голови ОП підкреслив, що не може йти і мови про послаблення фінансових обмежень проти Російської Федерації та її громадян на тлі подідних заяв про анексію українських регіонів.

Про це радник ОП повідомив на сторінці у Twitter.

"Будь-які розмови щодо можливості ослаблення санкцій щодо Росії на тлі підготовки анексії півдня та сходу України категорично неприпустимі. Будь-яка спроба "легалізувати" окуповані території має отримати жорстку санкційну відповідь. Кремль повинен розуміти ціну кожного наступного кроку", - заявив Подоляк.

Як повідомляли раніше, "Медузі" з посиланням на співрозмовників з адміністрації президента Росії стало відомо про плани РФ об'єднати в окремий федеральний округ окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також так звані "ДНР" та "ЛНР".

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