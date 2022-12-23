Має політичні амбіції: Пригожин намагається збільшити роль ПВК Вагнера у війні РФ проти України

Пригожин помітно збільшує вплив на керівництво Росії, а також дозволяє собі критикувати командування армії.

Фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин намагається збільшити роль своєї компанії в російських військових операціях на території України, щоб утвердитися як центральна фігура російської ультранаціоналістичної спільноти, яка підтримує війну.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

22 грудня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що група Вагнера отримала партію зброї з Північної Кореї для посилення російських сил в Україні.

Кірбі також розповів, що Пригожин витрачає понад $100 млн на місяць на фінансування операцій Вагнера в Україні і що ПВК наразі налічує в Україні 50 тисяч осіб - 10 тисяч контрактників і 40 тисяч засуджених, яких завербували у російських в'язницях.

Пригожин задля посилення свого впливу, ймовірно, намагається використати свої паралельні військові структури для забезпечення російських військових можливостями, яких наразі їм бракує, кажуть аналітики.

"Повідомлення про постачання Північною Кореєю зброї російським військовим через групу Вагнера можуть свідчити про те, що Пригожин намагається використати свою приватну військову компанію для поставок іноземної зброї, яку російському міністерству оборони було б складніше закупати офіційно. Пригожин також, ймовірно, виділяє значну кількість особового складу і ресурсів для операцій групи Вагнера у районі Бахмута в надії забезпечити російським військовим оперативний успіх, якого їм не вдалося досягти біля Бахмута", – йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що Пригожин, ймовірно, має політичні амбіції та прагне скористатися потребою Кремля в більш боєздатних силах для накопичення впливу на ультранаціоналістичний електорат, який він сподівається використати.

Нагадаємо, найманці приватної військової компанії "Ліга", що входить до складу ПВК "Вагнер", прибули до Білорусі, аби підготувати провокації. Вони хочуть обстріляти територію Республіки та звинуватити в цьому ЗСУ.

Справа "Вагнера" і Пригожина - в суді

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