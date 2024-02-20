Має понад 1300 правок: члени оборонного комітету Ради розповіли про оновлення у проєкті про мобілізацію

У Раді припускають, що на розгляд правок в комітеті знадобиться щонаймеше тиждень.

До закону про мобілізацію подали понад 1300 правок, тому його розгляд парламентом цього тижня, імовірно, не відбудеться.

Про це Суспільному розповіли члени комітету.

Депутатка Європейської солідарності Ірини Фріз зауважила, що 21 лютого завершиться реєстрація правок, після цього їх ще мають розглянути в комітеті.

"Понад 1 тисячу правок - це певний час. Секретаріат просто не в змозі буде звести цю велику (порівняльну - ред.) таблицю навіть за один день, можливо, спробують, тоді розгляд може розпочатися 23 чи 24 лютого, але, скоріш за все, це буде починаючи з 26 лютого. Але допоки не буде готова ця таблиця, говорити про те, яка кількість правок, скільки потрібно часу, щоб їх розглянути - 100% комітет не буде гальмувати цей процес", - сказала депутатка.

Ще один член безпекового комітету народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв припустив, що на розгляд правок в комітеті знадобиться щонаймеше тиждень.

"Я не скажу зараз, яка там точна цифра, але точно понад 1300, тому це займе, я думаю, тиждень, не менше в комітеті. І тільки після цього можна буде говорити про те, щоб його виносити в зал. 1300 правок, їх потрібно розглядати кожну одну за одною, групувати, розуміти, що буде змінюватися", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко розповів, як працюватиме елетронний кабінет призовника.

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