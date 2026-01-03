«Має реальний вплив на ситуацію на фронті». Що кажуть експерти про можливу відставку Василя Малюка

© СБУ

«Розбалансування, послаблення переговорних позицій, удар по обороноздатності» - так відреагували відомі експерти на новину про заплановану нібито відставку Василя Малюка, нинішнього голови СБУ.

На думку журналіста і військового Юрія Бутусова, не вкладаються в логіку посилення обороноздатності розмови про звільнення голови СБУ Малюка - його роль в успішних бойових діях СБУ є ключовою, він має реальний вплив на ситуацію на фронті, і є стрижневою людиною в системі безпеки. «Якщо Малюка приберуть, значить обороноздатність країни буде послаблена, і влада буде серйозно розбалансована», - написав Бутусов на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами ж громадського активіста, екс-лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша, Василь Малюк є патріотом України і професіоналом найвищого рівня; він - на своєму місці, а рішення про відставку призведе і до послаблення переговорних позицій з нашими партнерами на Заході, бо ті звʼязки, які має Василь Малюк, напрацьовуються роками. «Я звертаюсь до Президента України: пане Володимире не робіть стратегічної помилки, не розвалюйте те, що стало надійною опорою нашої Держави! Врахуйте, що Служба Безпеки України, під керівництвом генерал-лейтенанта Василя Малюка, має один з найвищих рівнів довіри серед силових структур в українському суспільстві», - зазначив Дмитро Ярош.

Засновник «Азову» та командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький впевнений, що Василь Малюк – не просто голова ефективного контррозвідувального органу. Він перетворив Службу безпеки України на один із ключових стратегічних факторів війни. На думку командира, новина про можливу відставку Малюка викликає серйозне занепокоєння. «Служба системно вражає економічні вузли противника, завдала непоправних втрат російській стратегічній авіації і стала визначальним гравцем у війні на морі – зусиллями СБУ російський флот практично виключений з війни. Роль особистості тут визначальна, тому заміна Малюка означатиме ослаблення одного з найбільш ефективних елементів української воєнної машини», - зазначив Андрій Білецький, інформують «Українські новини».

