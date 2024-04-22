Мають серйозний тактичний успіх: окупанти просуваються на Авдіївському напрямку - DeepState

Аналітики DeepState стверджують, що росіяни захопили південну частину Очеретиного на Авдіївському напрямку.

Про це аналітики повідомляють на сторінці у телеграм-каналі.

"Кацапи підловили Сили Оборони під час зміни підрозділів. Противник, на жаль, зумів скористатися становищем і всі ті виродки, які концентрувалися останні дні на околицях, розбрелися і ховаються вже в південній частині селища та у багатоповерховій забудові", - зазначили вони.

Аналітики заявляють, що ворог має "серйозний тактичний успіх".

"Вчора (21 квітня - ред.) відбувалися доволі дивні події в самому селищі - і як результат сьогодні ворог почав мати вже серйозний тактичний успіх. Слідкуємо за подіями", - написали вони.

Очеретино Донецької області на мапі. ФОТО: Deepstate

Наразі офіційного коментаря від Генерального штабу ЗСУ немає.

Нагадаємо, за словами українських військових, окупанти наступають на Часів Яр із трьох боків.

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