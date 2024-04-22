Мають серйозний тактичний успіх: окупанти просуваються на Авдіївському напрямку - DeepState

Аналітики заявляють, що ворог має "серйозний тактичний успіх".
Аналітики DeepState стверджують, що росіяни захопили південну частину Очеретиного на Авдіївському напрямку.
Про це аналітики повідомляють на сторінці у телеграм-каналі.
"Кацапи підловили Сили Оборони під час зміни підрозділів. Противник, на жаль, зумів скористатися становищем і всі ті виродки, які концентрувалися останні дні на околицях, розбрелися і ховаються вже в південній частині селища та у багатоповерховій забудові", - зазначили вони.
Аналітики заявляють, що ворог має "серйозний тактичний успіх".
"Вчора (21 квітня - ред.) відбувалися доволі дивні події в самому селищі - і як результат сьогодні ворог почав мати вже серйозний тактичний успіх. Слідкуємо за подіями", - написали вони.
Наразі офіційного коментаря від Генерального штабу ЗСУ немає.
Нагадаємо, за словами українських військових, окупанти наступають на Часів Яр із трьох боків.
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