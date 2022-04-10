"Має сирійський досвід": Арестович прокоментував роль нового "наглядача" у війні Росії проти України

Радник голови ОП не впевнений, що він стане повноцінним командувачем угрупування.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович відреагував на інформацію про призначення нового командувача угрупування росіян на території України - генерала армії Олександра Дворнікова.

Про це він розповів в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

"Щодо Дворнікова. Велике питання, чи назначать його ще командувачем угрупування. Відчуття, ніби його назначили наглядаючим за угрупованням, таким собі координатором відставки верховного головнокомандування. Чому? Тому що нема у нас перевірених даних, що командування угрупування змінилося.

А чому його поставили? Тому що сирійський досвід, це досвід організації взаємодії і застосування очно різнорідних сил - від найменших до місцевого ополчення, до якоїсь гвардії Асани до звичайної армії, до російської збірної солянки, якісь іранці", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, Арестович надав декілька прогнозів, що чекає на армію РФ до 9 травня. Також він нагадав, як російські військові тікали з Київщини.

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