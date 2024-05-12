"Має стати для всієї країни холодним душем": Жорін висловився про ситуацію на Харківщині

Екскомандир "Азову" торкнувся питань фортифікацій і мобілізації.
Ситуація на півночі Харкова має стати для всієї країни холодним душем: і в питанні фортифікацій, і в питанні мобілізації.
Таку думку висловив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін 12 травня.
Він заявив, що держава повинна перетворитися на тотальну машину спротиву, і всі сили спрямувати на фронт.
"Інакше не буде ніякого "після перемоги", - додав Жорін.
Тим часом у Харкові 12 травня було чутно вибух, а в 22:54 год. стало відомо про влучання у передмісті. За словами мера, обидва прильоти - у найближчому передмісті.
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