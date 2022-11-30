"Маємо бути впевнені, що вони переможуть": прем’єрка Фінляндії закликала збільшити допомогу Україні

Вона наголосила, що Україна потребує військової, фінансової та гуманітарної підтримки.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила про необхідність збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити перемогу у війні проти Росії.

Про це повідомляє AP.

"Нам потрібна жорстка сила, коли справа стосується України. Їм потрібна зброя, їм потрібна фінансова підтримка, їм потрібна гуманітарна підтримка, і ми також повинні переконатися, що всіх біженців, які тікають з України, приймають у Європ", - сказала Марін журналістам під час першого в історії візиту фінського прем'єр-міністра до Нової Зеландії та Австралії.

За словами Марін, для Фінляндії війна має дуже конкретне значення через 1300-кілометровий кордон із Росією. Марін зауважила, що її країна вже передала Україні десять партій зброї.

"Ми маємо бути впевнені, що вони переможуть", - резюмувала прем'єрка.

Крім того, прем'єр-міністерка Фінляндії закликала західні країни забезпечити "жорсткіші санкції проти Росії", оскільки війна торкнулася всіх, у тому числі людей у всьому світі, які страждають від зростання цін на енергоносії.

Допомога від Фінляндії Україні

Країни Заходу активно надають Україні військову та гуманітарну допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Так, днями стало відомо, що Фінляндія передасть Україні пакет військової допомоги – найбільший від початку війни. Цей пакет оборонної допомоги від Фінляндії буде вже десятим, який вона надасть від початку повномасштабного вторгнення РФ. Загальна вартість усієї попередньої допомоги від Фінляндії для України наразі становить 160,4 млн євро.

Голова Міністерства оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна може почати тренувати українських військових на своїй території.

Фінляндія також готова прийняти взимку ще понад 10 тисяч українців, які будуть вимушені виїхати з України через руйнування Росією критичної інфраструктури.

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