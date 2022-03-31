"Маємо дані всіх військових": українська розвідка закликала бійців Білорусі відмовитись від участі у війні

"Маємо дані всіх військових": українська розвідка закликала бійців Білорусі відмовитись від участі у війні

Україна ніколи не була і не буде ворожою щодо білоруського народу, наголосили в розвідці.

Військова розвідка України звернулася до військовослужбовців збройних сил Білорусі із закликом відмовитися від участі в агресії Росії проти держави. В іншому разі розвідка опублікує персональні дані білоруських військових та їхніх родичів.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України 31 березня.

"Скоювані щодня окупантами злочини проти мирного населення, в т. ч. проти ні в чому не винних дітей та жінок, не мають нічого спільного з військовою доблестю, офіцерською честю та обов'язком перед вашою вітчизною – Білоруссю", – наголосили в розвідці.

Водночас там вкотре запевнили, шо Україна ніколи не становила загрози, не планувала і надалі не планує жодних агресивних дій щодо Білорусі.

"Також запевняємо вас, що ми маємо в своєму розпорядженні повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну, чужу для них і заздалегідь програшну війну проти України", – йдеться у повідомленні ГУР.

Там додали, що сподіваються на розсудливість білоруських військових: "Серйозність наших заяв підтверджуватимемо публікацією відповідної інформації".

Нагадаємо, як повідомили 30 березня в Пентагоні, близько 20% російських сил, які рухалися в напрямку Києва, змінили маршрут та вирушили до Білорусі.

Деякі білоруські військові планують здаватися у полон, якщо їх відправлять воювати в Україну

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