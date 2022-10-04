Маємо хороші новини з передової: Зеленський розповів про десятки звільнених від окупантів населених пунктів

Українська армія у межах успішної контрнаступальної операції звільнила від окупантів десятки населених пунктів на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині.

Глава держави Володимир Зеленський повідомив про успішний та стрімкий контрнаступ ЗСУ на півдні. Зокрема, політик підтвердив звільнення восьми населених пунктів Херсонської області. Це - Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід.

Про це український президент розповів у традиційному відеозверненні пізно ввечері 4 жовтня.

Також читайте На Херсонщині ЗСУ звільнили вісім населених пунктів: перелік

Зеленський наголосив, що "це ще далеко не повний перелік" звільнених територій Херсонської області.

"Сьогодні маємо хороші новини з передової. Перше: українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом. Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі", - зауважив він.

Нагадаємо, у Міноборони РФ визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні.

Читайте також: