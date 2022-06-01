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Маємо можливість нарощувати зусилля: Жданов розповів про підготовку плацдарму для майбутнього наступу

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Маємо можливість нарощувати зусилля: Жданов розповів про підготовку плацдарму для майбутнього наступу

Фото: Сергій Гайдай

Контрнаступальні дії на півдні - це підготовка плацдарму для майбутнього наступу.

Про це в етері телеканалу “FreeДом” повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Але про наступ поки що говорити не доводиться. Величезний успіх збройних сил у тому, що вони на річці Інгулець зайняли плацдарм на лівому березі. І тепер ми маємо можливість нарощувати зусилля для подальших наступальних дій. Коли вони будуть проводитись - визначить Генштаб за можливості збройних сил. Цей плацдарм може бути використаний у будь-який момент у разі потреби”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що в Запорізькій області окупанти щоденно обстрілюють Гуляйполе. За добу зруйнували 10 будинків.

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