Сирський вважає, що ми маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати – військовий блогер

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський зустрівся з військовими блогерами, щоб обговорити загальну ситуацію на фронті, майбутні зміни у структурі Збройних сил та кадрові питання.

Деталі повідомив політолог, військовий ЗСУ Кирило Сазонов у своєму Telegram.

Сазонов розповів, що загальна ситуація на фронті наразі складна, особливо на Покровському та Курахівському напрямках. Військовий зазначив, що для Перемоги ЗСУ слід перехоплювати ініціативу та контратакувати.

"Ситуація важка. Але краща, ніж була тиждень тому. Тоді вона насправді була критичною. Деякі підрозділи відходили, залишали позиції, а закрити не було ким. Справді, кризова ситуація. Але питання вирішено, резерви розгорнуто, плани противника зірвано. Позиція Олександра Сирського: маємо зупинити противника. Але Перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. Де і хто – побачите", – підкреслив Сазонов.

За інформацією блогера, на Покровському напрямку співвідношення сил противника до Сил оборони України становить 5:1. Хоча російська сторона виконує плани з мобілізації та залучення нових контрактників, втрати перевищили всі прогнози, що призвело до нестачі резервів та неможливості швидкого поповнення підрозділів. Як наслідок, бронемашини, які раніше перевозили 8–10 десантників, тепер транспортують лише трьох. Командування ворога не очікувало таких втрат і не має альтернативної тактики.

У відповідь на ці виклики структура збройних сил буде змінюватися. Відкинуто занадто затратні та неефективні варіанти. Нова структура буде гнучкою та адаптивною, що дозволить ефективно керувати та усунути зайві ланки в організації.

"Головне, що я хотів почути – кадрові питання. Позиція генерала Сирського мене цілком влаштовує. Він налаштований на єдиний шлях без варіантів. Зростати в посадах і званнях мають ті офіцери (та сержанти), хто показав себе у бойових діях. Не штурмами в лоб. Не роботою по підручниках. А ті, хто може вигадати неочікуваний для противника хід. Хто дає максимальний результат з найменшими втратами особового складу. Тому рости бойові офіцери мають та будуть швидко", – каже Сазонов.

Нагадаємо, що російським військам вдалося підійти до річки Оскіл на південь від Куп'янська, і таким чином розсікти навпіл плацдарм ЗСУ. Завдання ворога – захопити місто до нового року.