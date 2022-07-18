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"Маємо підтримувати з ними інформаційний зв'язок": Зеленський розповів, скільки населених пунктів залишаються в окупації

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"Маємо підтримувати з ними інформаційний зв'язок": Зеленський розповів, скільки населених пунктів залишаються в окупації

Фото: Офіс президента України

ЗСУ звільнили від окупантів вже 1028 населених пунктів, ще 2 621 залишаються під контролем ворога.

Українські військові звільнили від російських загарбників вже 1028 населених пунктів.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 18 липня.

"Станом на сьогодні вдалося звільнити 1028 населених пунктів. Ще 2 621 – поки що під контролем загарбників. І з ними усіма ми повинні підтримувати інформаційний зв'язок настільки, наскільки це можливо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в ОК "Південь" розповіли, що окупанти не йдуть на взаємодію, не відкривають офіційно ані зелених, ані гуманітарних коридорів на південних захоплених територіях.

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