Маємо "повернути війну додому, в Росію": як українські дрони змінюють сценарій бойових дій

Кілька разів за останні три місяці зграї зі 150 українських безпілотників пролетіли на сотні кілометрів вглиб Росії й завдали нищівних ударів по ракетних сховищах, нафтобазах, військових аеродромах і оборонних заводах. Ці глибокі удари поступово змінюють ситуацію, що врешті решт може змусити кремлівського диктатора сісти за стіл перемовин.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Наша здатність повернути війну додому, в Росію, ось що докорінно змінює ситуацію", – цитує видання слова Зеленського, що були сказані після однієї з таких атак БпЛА у вересні.

Після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном цього тижня Зеленський заявив, що Вашингтон готує пакет допомоги у 800 млн доларів для фінансування виробництва українських дронів.

"Поки що українські далекобійні удари, які досягли арктичних берегів Росії на півночі та районів, що межують з Казахстаном на сході, завдавалися зброєю вітчизняного виробництва. Окрім безпілотників, Київ також бив по території РФ власними крилатими ракетами "Нептун", хоча й у значно меншій кількості. А нещодавно Зеленський заявив, що Київ розробив балістичні ракети, але, схоже, їх ще не використовували", – пише видання.

Автори статті зазначають, що попри постійні прохання України надати їй дозвіл на ураження військових цілей на території РФ, США та інші союзники України погодились лише на удари у прикордонній зоні, звідки ведуться безпосередні артобстріли українських територій. Тож бити ракетами ATACMS або Storm Shadow, наприклад, по російських військових аеродромах, розташованих далеко від кордону з Україною, Сили оборони України досі не мають можливості.

Захід мотивує свою відмову Києву побоюваннями ескалації з боку РФ, чим неодноразово погрожував Путін на його поплічники. На Заході вважають, що відповідь Кремля може включати надання єменським хуситам сучасних ракет, якими ті будуть топити кораблі в Червоному морі, або активізацію диверсійної діяльності в Європі.

WSJ зауважує, що хоча українська власна далекобійна зброя не така потужна чи швидкісна, як ATACMS або Storm Shadow, її радіус дії та потужність неухильно зростають, що перетворює її з незручності на стратегічний важіль у війні.Такий розвиток подій є серйозним зрушенням у порівнянні з першим роком війни, коли Росія завдавала ударів по військових і цивільних цілях по всій Україні за допомогою безпілотників і ракет і не боялась, що отримає удари по власній території у відповідь.

"Коли тільки Росія мала спроможність глибоко вразити матеріально-технічну та військову інфраструктуру, тоді як Україна була обмежена лише ураженням цілей на лінії фронту, це було величезною асиметрією на користь Росії. Тож зараз ми демонструємо свої можливості досить ефективними ударами. Динаміка йде на нашу користь, тому що той, хто завдає ударів, тримає ініціативу, а Росії важко захищати свою величезну територію", – пояснив науковий співробітник київського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Останнім часом як в Україні, так і на Заході зростає впевненість, що війну неможливо виграти лише на території України. Для її закінчення Росія має не тільки зазнавати великих втрат на полі бою, а ще й отримати набагато більше шкоди в економіці та внутрішній військовій інфраструктурі.

"Війна на виснаження на Півдні та Сході – це не та війна, яку в довгостроковій перспективі Україна може вести та виграти. Тож вони мають з’ясувати, як змусити Путіна змінити плани", – заявив член Конгресу США Джейсон Кроу.

Кроу, який є ветераном армії США, виступає за зняття обмежень на використання Україною західної зброї. WSJ звертає увагу, що таку позицію займають багато американських законодавців від обох партій.

За словами Кроу, Україна має право захищати себе, і для цього вона повинна мати можливість бити по військових об'єктах, які Росія використовує для ударів по цивільному населенню України.

Член Комітету Сенату у справах збройних сил Роджер Вікер нещодавно відправив листа президенту США Джо Байдену, у якому заявив, що "Вашингтон задавив військову спроможність України". Він пропонує змінити принцип обмежень на використання далекобійних ракет Україною і ґрунтувати його "на типах цілей, а не відстані від кордону, який Росія навіть не визнає".

Хоча від початку повномасштабного вторгнення багато погроз Росії виявились блефом, її заяви про "червоні лінії" щодо ударів по Росії західними ракетами дальнього радіуса дії на Заході вважають єдиною реальною погрозою.

Цього тижня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що, на його думку, удари ATACMS по території Росії не змінять хід війни, оскільки військову авіацію, яка запускає КАБи по Україні, вже перевели на інші аеродроми, які розташовані поза межами досяжності американських ракет. Натомість він високо оцінив можливості та ефективність українських БпЛА.

Видання зазначає, що Україна вже досягла взаємного стримування з Росією в морській сфері за допомогою дальніх ударів. Атаки ЗСУ на Чорноморський флот РФ та удари морських дронів по Новоросійську призвели до "неофіційних домовленостей", які дозволили знову відкрити порт Одеси для міжнародного судноплавства. Зусилля зі стримування російських ударів по енергетичній інфраструктурі України також набирають сили після систематичних українських атак на російські нафтопереробні заводи та декілька великих російських електростанцій на початку цього року.

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Після недавньої хвилі українських атак на аеродроми, склади зброї та запаси пального увага Києва прикута до російського оборонного комплексу. Останніми тижнями були атаковані кілька оборонних заводів.

Але Україна поки що утримується від ураження явно цивільних цілей, навіть тих, які дозволяють країні-агресорці фінансувати свою загарбницьку війну. Зокрема, Київ не завдає ударів по об'єктах експорту сирої нафти, хоча значна частина цього експорту проходить через Чорне море і знаходиться в межах легкої досяжності.

Як пише WSJ, така стриманість є частково результатом занепокоєння Вашингтона щодо різкого зростання цін на нафту, особливо напередодні виборів 5 листопада. Однак, якщо Україна відчує більший тиск на полі бою в найближчі місяці, "ці рукавички можуть зійти".

За словами українського активіста Сергія Стерненка, санкції Заходу щодо експорту російської нафти не виконуються належним чином, а продаж нафти таким країнам, як Індія, забезпечує Путіна критично важливими коштами для війни.

"Це війна на виживання для України. Ми маємо знищити все, що допомагає ворогу продовжувати війну проти України", – наголосив Стерненко.

Нагадаємо, українські розробники кажуть, зовсім скоро в України з’явиться свій безпілотник, який буде перехоплювати російські "шахеди". Новий дрон, розроблений українською групою "Дикі шершні", здатен літати зі швидкістю понад 160 км/год, підніматися на висоту близько 3 км, а також має систему наведення на ціль зі штучним інтелектом.

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