"Маємо повне право": Данілов розповів, з якої зброї Україна може знищувати цілі в Росії

Зокрема, Харків обстрілюється ракетами С-300 з території РФ, тож Україна має повне право знищувати ці системи.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має повне право знищувати на території Росії об'єкти, які є загрозою для національної безпеки держави.
Про це секретар РНБО розповів у інтерв’ю азербайджанському виданню Report.
Данілов уточнив, що йдеться про застосування зброї українського виробництва.
"Тут не йдеться про використання західної зброї для завдання ударів по території Росії. Володіючи зброєю власного виробництва, ми маємо повне право знищувати об'єкти, які є загрозою для нашої національної безпеки", – наголосив посадовець.
Він також на прикладі Харкова пояснив необхідність знищення військових цілей на території РФ.
"Я наведу простий приклад. Місто Харків періодично обстрілюється з території Російської Федерації ракетами С-300. Чи маємо ми право знищити ці системи, що розташовані на території Росії? Так, маємо. Ми зробимо це не за допомогою зброї, наданої Заходом, а власною зброєю, яка є у нашому арсеналі", – розповів секретар РНБО.
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що передадуть Україні далекобійні ракети GLSDB для звільнення територій.
А 8 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив про обговорення питання надання Україні далекобійних ракет.
Питання далекобійної зброї та винищувачів для України може бути вирішене, заявив 9 лютого керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За оцінками російського опозиціонера і публіциста Андрія Піонтковського, Захід скасував останнє табу для України – обмеження в ударах по території РФ переданою ним зброєю.
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