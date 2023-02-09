"Маємо повне право": Данілов розповів, з якої зброї Україна може знищувати цілі в Росії

Зокрема, Харків обстрілюється ракетами С-300 з території РФ, тож Україна має повне право знищувати ці системи.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має повне право знищувати на території Росії об'єкти, які є загрозою для національної безпеки держави.

Про це секретар РНБО розповів у інтерв’ю азербайджанському виданню Report.

Данілов уточнив, що йдеться про застосування зброї українського виробництва.

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"Тут не йдеться про використання західної зброї для завдання ударів по території Росії. Володіючи зброєю власного виробництва, ми маємо повне право знищувати об'єкти, які є загрозою для нашої національної безпеки", – наголосив посадовець.

Він також на прикладі Харкова пояснив необхідність знищення військових цілей на території РФ.

"Я наведу простий приклад. Місто Харків періодично обстрілюється з території Російської Федерації ракетами С-300. Чи маємо ми право знищити ці системи, що розташовані на території Росії? Так, маємо. Ми зробимо це не за допомогою зброї, наданої Заходом, а власною зброєю, яка є у нашому арсеналі", – розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що передадуть Україні далекобійні ракети GLSDB для звільнення територій.

А 8 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив про обговорення питання надання Україні далекобійних ракет.

Питання далекобійної зброї та винищувачів для України може бути вирішене, заявив 9 лютого керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За оцінками російського опозиціонера і публіциста Андрія Піонтковського, Захід скасував останнє табу для України – обмеження в ударах по території РФ переданою ним зброєю.

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