"Маємо повне право": експерт розповів, чи можуть ЗСУ знищити Кримський міст

Україна має повне право завдати удару по Кримському мосту, який сполучає окупований півострів з Росією

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Ми маємо повне право, якщо сьогодні-завтра постане питання, дадуть нам ракети – завдавати удари по Кримському мосту чи ні. Взагалі жодних сумнівів - просто завдати удари і все", – зазначив він.

Жданов наголосив, що Кримський міст – територія України, незаконно анексована Російською Федерацією, і українські територіальні води.

"Міст упирається в наш берег від нашого берега 12 морських миль – це майже 20 кілометрів – це наша територія. Це наші територіальні води. Тут взагалі жодних питань немає. Ми просто будемо проводити контрнаступальну операцію для звільнення наших територій до кордонів 1991 року, які визнав увесь світ", – підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що українська розвідка отримала та виклала в Мережу детальну технічну документацію Керченського мосту.

Нагадаємо, речник президента РФ Володимира Путіна заявив, що про "погрози" щодо Кримського мосту знають, однак не беруть до уваги. За словами Пєскова, безпека Криму та мосту гарантована російськими військовими.

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