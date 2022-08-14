Маємо шанс побачити, як цей герой йде в атаку десь під Снігурівкою: Арестович прокоментував затримання Гіркіна

За даними радника голови ОП, Гіркіна нібито вже відпустили і пропустили на Херсонщину.

Російські окупанти 13 серпня затримали в окупованому Криму свого ж терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська у 2014 році.

Російські ЗМІ пишуть, що Гіркіна затримали при спробі потрапити на "Херсонський фронт" добровольцем.

За попередньою інформацією, Гіркін намагався потрапити на Херсонщину за паспортом прикриття на ім'я Сергія Рунова, яке він використовував під час роботи в спецслужбах.

Наразі офіційного підтвердження інциденту немає, однак у соцмережах ширяться фото нібито затриманого Гіркіна.

Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що за деякими даними, які потребують перевірки, Гіркіна нібито вже відпустили і пропустили воювати в Херсонську область.

Про це Арестович заявив в ефірі "Фейгін Live" 13 серпня.

"За деякими даними його (Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) – ред.) відпустили і пропустили воювати в Херсонську область. Так що ми маємо шанс побачити цю "героїчну" людину десь під Снігурівкою, яка йде в атаку", - зазначив радник очільника ОП.

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив про "провал російської військової стратегії в Україні". Про це злочинець написав у соцмережах. Гіркін вважає, що РФ не вдасться захопити всю територію Донецької області, ані навіть захопити Слов'янськ до 11 вересня, коли окупанти запланували проведення так званого "референдуму" про приєднання захоплених територій до РФ.

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