"Маємо скромну надію, що буде успіх": Старух перелічив чинники для покращення ситуації на ЗАЕС

Енергодар постійно перебуває під обстрілами армії РФ, але тисячі працівників ЗАЕС мають залишатися в місті, аби брати участь в процесі життєзабезпечення атомного об’єкту.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"На жаль ситуація в місті не покращується. Третина міста виїхала, значна частина має залишитися тому що 11 тисяч – це працівники атомної станції. Частина з них безпосередньо працює на АЕС, а частина працює віддалено, але так само важлива їх участь в процесі життєзабезпечення атомного об’єкту. Зупинити його неможливо просто так, це не просто вимкнув вимикач і блендер не працює, це об’єкт який постійно, на десятиліття чи на століття вперед має бути під наглядом професійної команди", - написав він.

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Посадовець нагадав, що ЗАЕС - це найбільша в Європі станцій, і відповідно люди мають на місці бути.

"Як почувається оператор, який в заручниках, родина в якого заручниках, на станції розміщені збройні підрозділи і всі вони розуміють, що це таке, коли боєзапас у машинному залі, коли не дотримується техніка безпеки і таке інше, тому ситуація надскладна. Місто і атомна станція це єдиний організм, якщо не буде працювати атомна станція не буде електрики. Якщо не буде працювати атомна станція, не буде тепла, а там немає ні на газу котельні, ні на чому, а саме з атомної станції вторинне тепло використовується в місті і фактично не буде життя", - пояснив він.

Старух також зауважив, що в місті лишилися рятувальники, вони працюють і ліквідовують пожежі. В тому числі пожежі, які виникають після обстрілів станції. За його словами російські окупанти неодноразово обстрілювали пожежників під час їхньої роботи. Крім того, є відеозаписи, як техніка БМП-80 заїжджає на станцію.

"Маємо таку скромну надію, що буде успіх. Успіх буде полягати в тому, що безпосередньо і майданчик, і навколо станції буде демілітаризована зона і станція, саме питання ядерної безпеки будуть і під контролем МАГАТЕ і під контролем НАЕК Енергоатому, тому що дієвий контроль з іншого боку здійснити нереально. Для нас це питання без перебільшення, для країни яка пережила Чорнобиль, надважливе", - підсумував він.

Нагадаємо, окупантів, які перебували на ЗАЕС, забрали до реанімації з ознаками променевої хвороби.

Проте, як заявили у США, Росія не визнає загрозу радіаційного забруднення навколо Запорізької АЕС.

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