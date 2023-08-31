"Маємо успіх і закріплюємось": у Міноборони розповіли, де ЗСУ змогли просунутися

На фронті 31 серпня тривають активні бойові дії. ЗСУ успішно просуваються на сході та півдні.

Українські захисники мають успіхи на півдні та на Бахмутському напрямку, нині закріплюються на досягнутих рубежах.

Про ситуацію на напрямках фронту 31 серпня розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Схід

Наразі тривають активні бойові дії на Лиманському напрямку. Там ворог докладає чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, але безуспішно.

"Наші оборонці нищать ворога та не дають реалізувати його плани", – каже Маляр.

Ситуація на східному фронті / Фото: Deepstatemap

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Важкі бої тривають у Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. Є певні успіхи, захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Південь

На південних напрямках триває наступальна операція українських військ. За словами Ганни Маляр, ЗСУ мають певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Зараз захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на південному фронті / Фото: Deepstatemap

Північ

Заступниця міністра каже, що ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримуючи у Брянській, Курській та Бєлгородській областях три угруповання військ прикриття державного кордону (“Брянськ”, “Курськ” і “Бєлгород”). Ці ворожі війська мають на меті сковувати українські сили та не допускати їхнє перекидання до районів активних бойових дій.

Крім того, росіяни продовжують обстрілювати населені пункти з території РФ та проводити диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням Державного кордону України.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua зібрав усі найяскравіші успіхи українських воїнів на фронті, зокрема висадження десанту в Криму і на лівобережжі Херсонщини. Деталі про контрнаступ 2023 року читайте у статті.

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