"Маємо витримати все й вибороти життя": Зеленський повідомив про атаки на мирні міста та важкі бої на Донбасі

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли російськими військами мирних міст України та повідомив про постійні дуже потужні атаки на Донбасі.

Глава держави висловив переконання, що Україна переможе у війні.

Про це він сказав у відеозверненні 16 серпня.

"Російська армія цієї доби продовжила абсолютно безглузді жорстокі обстріли міст Запорізької області та Дніпропетровщини – Оріхів, Нікополь... На жаль, є поранені, на жаль, є жертви. Тривають обстріли Харкова, прикордонних районів. Але все це нічого не дасть окупантам і не зламає нашого опору", – наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що українські герої відбивають постійні та дуже потужні атаки на Донбасі. Окупанти застосовують там усе: авіацію, ракети, фосфорні бомби, артилерію. Тривають дуже жорстокі бої.

"Маємо пройти через це, витримати все й вибороти життя. Україна має перемогти, і це буде", – запевнив президент.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що викликає занепокоєння розташування ракетних систем уздовж держкордону з боку Білорусі, зокрема на аеродромі "Зябрівка".

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