Майор на Сумщині заробляв мільйони гривень за фіктивні "виїзди" до зони бойових дій

Працівники ДБР / © Державне бюро розслідувань

Реклама

Працівники ДБР спільно з СБУ та Нацполіцією викрили схему незаконного збагачення. Її організував майор однієї з військових частин на Сумщині. За версією слідства, , оформивши фіктивні документи про відрядження до зони бойових дій.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

У кінці минулого року офіцер запропонував шістьом підлеглим «легкий заробіток» — начебто відправити їх у Харківську область на фронт.

Реклама

«Він пообіцяв оформити документи про нібито відрядження до зони бойових дій у Харківській області, хоча насправді всі залишалися працювати у штабі в Сумах. Незважаючи на це, військовослужбовці отримували реальні бойові виплати по 170 тисяч гривень щомісяця», — зазначають у ДБР.

Більшу частину цих грошей майор змушував повертати йому готівкою. Тих, хто вагався, він залякував відправленням на справжню лінію фронту. У підсумку, із кожної «бойової» суми підлеглі отримували лише близько 30 тисяч, а решта осідала в кишені начальника.

За три місяці такої «оборудки» сума зловживань перевищила 2,4 мільйона гривень. Майору оголосили підозру за перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило серйозні наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років в’язниці. Суд обрав запобіжний захід — заставу у 900 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, у Рівненській області офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомлено про підозру за фактами незаконної мобілізації, побиття та катування чоловіка.

Реклама

21 лютого 2025 року в селі Іваннє на Дубенщині під час мобілізаційних заходів стався резонансний випадок. Працівники територіального центру комплектування побачили велосипедиста на дорозі та вирішили діяти силовими методами. Спершу вони застосували проти чоловіка сльозогінний газ, а потім силоміць затягнули його до службового мікроавтобуса.