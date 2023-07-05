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Майор вимагав 150 тисяч грн від вдови військового, щоб їй виплатили компенсацію: як його покарали

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Майор вимагав 150 тисяч грн від вдови військового, щоб їй виплатили компенсацію: як його покарали

Затримання підозрюваного у вимаганні хабаря від вдови військового / Фото: Державне бюро розслідувань

На суді підозрюваний визнав провину та розкаявся.

Заступник командира однієї із військових частин Національної гвардії України вимагав від вдови загиблого військового 150 тисяч грн в обмін на те, що їх виплатять 15 млн грн через втрату чоловіка на війні Росії проти України. За це його засудили до 2 років перебування у дисциплінарному батальйоні. 

Про це йдеться у вироку Ізмаїльського районного суду Одеської області. 

За даними матеріалів суду, майор 2 лютого 2023 року отримав від вдови загиблого військового Нацгвардії 150 тисяч грн за те, що її чоловіка визнають загиблим через бойові дії і жінка зможе отримати 15 млн грн компенсації від держави. 

На суді підозрюваний свою провину визнав та розкаявся. Також він погодився співпрацювати зі слідством. 

Заступника командира військової частини засудили до 2 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 2 роки перебування у дисциплінарному батальйоні. 

Також військовий повинен сплатити 29155 грн за проведення експертизи. 

Нагадаємо, правоохоронці повідомляли, що у березні 2022 року заступник командира одної із військових частин заявив дружині загиблого бійця, що вона та її діти зможуть отримати компенсацію від держави у розмірі 15 мільйонів гривень. Він пообіцяв посприяти у вирішенні цього за "відсоток". 

Також у Миколаївській області затримали командира взводу, який вимагав від солдатів "ділитися" виплатами та побив одного з підлеглих, щоб продемонструвати свою владу.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
691
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