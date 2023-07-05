Майор вимагав 150 тисяч грн від вдови військового, щоб їй виплатили компенсацію: як його покарали

На суді підозрюваний визнав провину та розкаявся.
Заступник командира однієї із військових частин Національної гвардії України вимагав від вдови загиблого військового 150 тисяч грн в обмін на те, що їх виплатять 15 млн грн через втрату чоловіка на війні Росії проти України. За це його засудили до 2 років перебування у дисциплінарному батальйоні.
Про це йдеться у вироку Ізмаїльського районного суду Одеської області.
За даними матеріалів суду, майор 2 лютого 2023 року отримав від вдови загиблого військового Нацгвардії 150 тисяч грн за те, що її чоловіка визнають загиблим через бойові дії і жінка зможе отримати 15 млн грн компенсації від держави.
На суді підозрюваний свою провину визнав та розкаявся. Також він погодився співпрацювати зі слідством.
Заступника командира військової частини засудили до 2 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 2 роки перебування у дисциплінарному батальйоні.
Також військовий повинен сплатити 29155 грн за проведення експертизи.
Нагадаємо, правоохоронці повідомляли, що у березні 2022 року заступник командира одної із військових частин заявив дружині загиблого бійця, що вона та її діти зможуть отримати компенсацію від держави у розмірі 15 мільйонів гривень. Він пообіцяв посприяти у вирішенні цього за "відсоток".
Також у Миколаївській області затримали командира взводу, який вимагав від солдатів "ділитися" виплатами та побив одного з підлеглих, щоб продемонструвати свою владу.
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