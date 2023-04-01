Майор запасу назвав напрямок, куди ЗСУ можуть піти у контрнаступ

Українські збройні сили, ймовірно, підуть у контрнаступ на південному напрямку. Адже тоді можна вийти на узбережжя Азовського моря та "відрізати" Крим від материкової частини агресорки РФ.

Таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Гетьман каже, що дійшов такого висновку з огляду на важку військову техніку, яку Україна отримує від західних союзників. Адже найбільш зручними для такої техніки є не ліси чи житлова забудова, бо там важко застосувати таку техніку. Натомість набагато кращими для неї є відкриті площі. Саме тому майор вважає, що техніка призначена для південного напрямку, херсонських степів.

"На півночі лісиста місцевість, там важко застосовувати важку техніку. Донбас - це урбанізована місцевість, там важка техніка і танки теж не дуже доречні. Вони (важка техніка й танки - Ред.) більш доречні на відкритій місцевості, де можуть робити велике просування на повному ходу і доволі швидко", - каже Гетьман.

Він прогнозує, що терміни контрнаступу ЗСУ, будуть, коли підсохне ґрунт, - наприкінці весни-початку червня.

Контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що українські воїни готуються до контрнаступу. Він розпочнеться вже протягом квітня-травня. За його словами, контрнаступ "планується за кількома напрямками".

Тим часом США генерал Марк Міллі вважає невисокою ймовірність того, що Україні вдасться відкинути всі російські сили за межі своєї території цього року.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов каже, що ЗСУ продовжують готуватися до свого контрнаступу. Проблем із мотивацією у Сил оборони немає. Але разом з тим він просить зберігати певну тишу.

Президент Володимир Зеленський наголосив: триває підготовка до активних заходів на фронті, запланованих на другу половину цього місяця. Глава держави запевнив, що Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни.

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