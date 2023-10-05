Майор запасу ЗСУ назвав зброю, яка найкраще підходить для збивання "Шахедів"

Експерт вважає, що саме цим видом ППО Україна може захистити себе від іранських безпілотників.

Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що "Шахеди", якими Росія постійно обстрілює Україну добре знищувати німецькими зенітним артилерійським комплексом Gepard.

Про це він сказав в етері "24 каналу".

Олексій Гетьман зауважив, що зенітний самохідний артилерійський комплекс Gepard навряд може збити російські ракети, проте проти дронів - це дуже хороша система ППО.

"Для боротьби з "Шахедами", як і з іншими цілями, у нас використовується засоби радіоелектронної розвідки. Тобто це РЛС та багато чого іншого. Потім - це ЗРК, які мають або електромагнітне випромінювання та перехоплюють ракету, та може бути IRIS-T, яка має інфрачервоне наведення. Дуже добре себе зарекомендували Gepard по боротьбі з БПЛА ще на Куп'янському напрямку, але їх небагато. Вони навряд чи можуть знищити крилату чи балістичну ракету, а от "Шахеди" та гелікоптери вони здатні знищувати у повітрі на відстані до 4 кілометрів", - пояснив Олексій Гетьман.

Військовий експерт додав, що Gepard - це старий вид озброєння, який Німеччина може передати України саме для боротьби з "Шахедами".

Нагадаємо, Bloomberg повідомляв, що до кінця 2023 року Німеччина надішле Україні ще одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard. Вони мають забезпечувати прикриття для вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя нашої країни.

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