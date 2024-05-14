РФ може задіяти на Харківщині додаткові сили: про яку загрозу попередив майор запасу ЗСУ

За словами військового експерта, зараз росіяни використовують так званий "африканський корпус", який створений з найманців з досвідом бойових дій в країнах Африки.

Росіяни задіяли на Харківщині не дуже велику кількість військовослужбовців, що навіть не перебільшує 10% від тих сил, які можуть продовжувати наступальні дії.

Про це сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі телемарафону 14 травня.

"Вони там задіяли не дуже велику кількість військовослужбовців в порівнянні з тим, що вони там мають. Це навіть не перебільшує 10% від тих сил, які можуть продовжувати наступальні дії. Тому очікувати можна посилення наступальних дій. Є таке припущення, що вони намагаються просунутися не вглиб, а вшир. Таке враження, що вони розширують ці два плацдарма, яки вони зараз займають", – зазначив Олексій Гетьман.

Він зазначив, що зараз росіяни використовують так званий "африканський корпус", який створений з найманців з досвідом бойових дій в країнах Африки.

"Є таке враження, що вони хочуть розширити плацдарм для того, щоб долучити ті сили, які там ще в них є. А поки вони атакують, по нашим даним, 5 батальйоно-тактичними групами, це невелика кількість людей. Батальйоно-тактична група в залежності від того, як вона сформована... це до 1000 людей орієнтовно. А там, на Харьковському напрямку – 40 тисяч щонайменше і на Сумському напрямку – 30 тисяч", – сказав експерт.

Експерт також не виключає, що РФ може перекинути на Харківщину додаткові сили.

"Вони навчилися доволі швидко переміщувати війська вздовж лінії фронту, використовуючи залізницю, це в них традиційне... Цілком можливо, що вони схочуть підтягнути туди додаткові сили або ті резерви, які в них ще є. Ми ж знаємо, що готувалися десь в Сибіру не менше 120 тисяч. Плюс вони ще планують 200-300 тисяч мобілізувати", – заявив він.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в Харківській області точиться активна фаза російської операції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОПЕРАТИВНО ПО СИТУАЦІЇ НА ХАРКІВЩИНІ І СУМЩИНІ ВІД БУДАНОВА!

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