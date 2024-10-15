Майор ЗСУ назвав мету активного наступу ворога на фронті: доки це триватиме

Російські війська намагаються зараз зробити на фронті в Україні якнайбільше невеличких плацдармів, щоби продовжити своє просування за кращої погоди.

Про це майор ЗСУ з 36-ої окремої бригади морської піхоти Валерій Прозапас повідомив у ефірі телеканалу "Прямий".

Майор назвав мету активного наступу російських окупантів.

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"Коли підуть дощі, то просування їхньої основної ударної сили піхотних підрозділів на легкій техніці буде ускладнено. Тому вони все літо і зараз до кінця осені будуть намагатися зробити якнайбільше невеличких плацдармів для того, щоби їх утримувати, і потім вже більше в сухій, можливо, навіть морозній погоді продовжувати своє просування. До цього треба готуватися. Всі це усвідомлюють", – розповів Прозапас.

Він також запевнив, що росіяни не зупиняться на фронті і не видихнуться.

"Вони не видихнуться. Вони будуть робити все для того, щоб зламати спротив Збройних сил і Української держави. Відповідно наша задача дуже проста – не дати їм це зробити. А от як це зробити – це вже складніше. Думаємо всім суспільством, всім керівництвом, всією державою", – висловився військовий.

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Він зауважив, що наразі не можна сказати, що ворог не має успіхів. Прозапас наголосив, що триває "важка, в’язка, багато в чому позиційна, виснажлива війна".

"І я думаю, що вона буде продовжуватися ще так багато місяців. Це війна ресурсів, морально-психологічного стану суспільства. І от хто зможе розкласти краще на цю дистанцію свої зусилля, адекватність прийнятих рішень і концентрацію ресурсів, той врешті-решт і переможе", – зазначив майор ЗСУ.

До слова, видання The Times повідомило, що російська "тактика м'ясорубки" працює, адже незважаючи на великі втрати, за останні два місяці ворог завоював частину України такими темпами, яких не було від 2022 року.

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