Майор ЗСУ Жорін заявив про загрозу наступу росіян на ще одній ділянці

Ресурсів ворога може вистачити для того, щоб проводити наступальні дії на ще одному напрямку.

Таку думку висловив майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму телеграм-каналі.

"Росія поповнює свої підрозділи в Харківській області переважно за рахунок піхоти. Але ресурсів у ворога вистачить і для того, що проводити наступальні дії, наприклад, на півдні", - вважає майор ЗСУ.

За його словами, зараз росіяни поповнюють свої підрозділи на Харківщині переважно за рахунок "голої" піхоти.

"Тобто, залишається якесь командування бригади чи дивізії, що наступала, їй придають кілька батальйонів піхоти та одразу відправляють на штурми. Але більш суттєва проблема для нас – це не їхня піхота, а широке використання ворогом скидів", – написав військовий у своєму телеграм-каналі.

При цьому військовий наголосив, що у ворога ресурсів достатньо і для проведення наступальних дій на інших ділянках фронту, наприклад Півдні.

"Тут я особисто бачу досить серйозні ризики, бо для них це дуже важливий напрямок. Ворог ні в якому разі не може допустити звуження коридору та відповідно, переривання своєї логістики з Кримом, тому буде намагатись його розширювати", – резюмував Максим Жорін.

Раніше ми писали, що вночі на 25 липня бійцям 31 окремої механізованої бригади вдалося прорватися з оточення біля села Прогрес на Донеччині.

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