"Майорять українські прапори": ЗСУ вибили окупантів із плацдарму на Харківщині

Російські війська намагались захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.

Українські війська вибили російських окупантів із плацдарму на правому березі річки Оскіл поблизу села Новомлинськ Харківської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Російська армія намагалася у районі села Новомлинськ Куп'янського району захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, загарбники навіть переправилися через водну перешкоду, однак зазнали поразки.

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"Українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму", – зазначили у Генштабі.

Там додали, що зокрема, захисники з 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" "зачистили" місцевість в околицях Новомлинська від ворожих сил. У результаті успішної операції противника вдалося знищити.

"Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори", – наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, заступник командира батальйону "Ахіллес" Олесь Маляревич, повідомив, що на Куп'янському напрямку окупанти частково перебувають у Кругляківці та намагаються штурмувати Колісниківку.

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