"Майстри перевзування": що говорять окупанти у полоні і що - пропагандистам після повернення (відео)

Звільнені з полону окупанти вирішили продемонструвати "майстер-клас з перевзування в польоті", очевидно, боячись репресій за те, що наговорили в Україні.

Звільнені з полону російські окупанти, які в інтерв'ю українським цивільним журналістам розповідали про те, що здивовані хорошим ставленням з української сторони і відсутністю "нацизму", після повернення до РФ одразу "перевзулися" і заговорили про знущання "укрів".

На це звернув увагу український журналіст і блогер Володимир Золкін, який бере інтерв'ю в полонених окупантів.

Він навів приклад двох полонених росіян, яких звільнили у межах останнього обміну.

Так, Костянтин Леонтьєв з Адигеї одразу після повернення до РФ, просто на летовищі, розповідає пропагандистам, як росіян у полоні нібито катували, морили голодом і тримали в жахливих умовах.

В інтерв'ю ж тому Золкіну Леонтьєв говорив зовсім протилежні речі: що в полоні годують смачніше і частіше, ніж в російській армії, а відношення в колонії краще, ніж ставляться російські командири до простих солдатів.

Інший окупант – В'ячеслав Старостін з Санкт-Петербурга в Україні закликав російських військових уникати відправлення на війну.

"Тут нема нацизму, тут все не так, як показують по (російському. – Ред.) телебаченню", говорив він у телефонній розмові своїм рідним з полону.

"Фашизм є на Україні", – заспівав звільнений з полону окупант російським пропагандистам.

Одразу ж після повернення до РФ окупант заявив, що сам бажає повернутися в Україну, "помститися" і "дати бій". Сподіваємося, що він реалізує свою "мрію" і знову потрапить до полону. Цікаво, що ж тоді він говоритиме.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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