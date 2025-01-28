"Маю більше інформації із закритих джерел": Веніславський про терміни закінчення війни і мобілізацію

Нардеп наголосив, що війна не закінчиться за кілька місяців, тому мобілізація триватиме.

Війна з Росією точно протягом кількох місяців не закінчиться, тому ніяких послаблень мобілізації не передбачається.

Про це заявив нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю "УНІАН".

За його словами, станом на сьогодні говорити про припинення бойових дій не доводиться.

"Такі роздуми і публічні висловлювання шкодять інтересам національної безпеки та обороноздатності України. Бо це створює певну нервозність, невизначеність. Сподіватися на те, що війна буде завершена в найближчі місяці, в мене, як в людини, яка має трохи більше інформації із закритих джерел, немає жодних підстав", – каже Веніславський.

Нардеп наголосив, що війна точно протягом кількох місяців не закінчиться. Тому мобілізація продовжується в плановому порядку і "ніяких послаблень в цих питаннях не буде".

"Ініціативи залучення до війська тих, кому 18-25 років, тільки підтверджують, що нам потрібне поповнення до Збройних сил України", – каже депутат.

Водночас, Веніславський додав, що "є підстави сподіватися, що війну ми завершимо протягом якогось не дуже тривалого проміжку часу". Проте не уточнив, про який саме проміжок часу йдеться.

Раніше західні ЗМІ писали, що Трамп нібито доручив спеціальному представнику США у питаннях України Кіту Келлогу завершити війну за 100 днів.

Керівник ОП Андрій Єрмак відповів, що інформація про завершення війни "за 100 днів" не відповідає дійсності.

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