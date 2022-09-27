Мають абсолютне право оборонятися: США не проти того, щоб Україна повертала свої території за допомогою західної зброї

США не проти того, щоб Україна застосовувала партнерську зброю для визволення територій, де окупанти намагаються провести псевдореферендум.

Україна може використовувати зброю, надану міжнародними партнерами для визволення територій, на яких окупанти намагаються провести псевдореферендуми.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром.

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"Ми та багато інших країн вже були дуже чіткими: ми не визнаємо і, насправді, ми ніколи не визнаємо анексію українських територій Росією. Україна має абсолютне право оборонятися на всій своїй території, зокрема, повертати собі території, які були незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб", - наголосив Ентоні Блінкен.

Також він додав, що українські військові ефективно використовують зброю від партнерів для повернення територій. За його словами, псевдореферендуми, які окупанти намагаються провести, нічого не змінять.

"Українці продовжать робити те, що їм необхідно робити, аби повернути землю, яку в них відібрали. Ми продовжимо підтримувати їх у цих зусиллях", - зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, що українські військові за добу відбили атаки окупантів в районах 10 населених пунктів.

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