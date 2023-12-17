Мають бути на передовій, а не в Європі: Безугла зробила заяву про мобілізацію жінок (фото)

Мар'яна Безугла заявила, що жінки, які виїхали після початку вторгнення РФ до Європи, мають також воювати.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла зробила чергову заяву про мобілізацію жінок в Україні, зазначивши, що жінки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі.

Про це депутатка написала у Facebook.

У новому дописі Безугла прокоментувала мобілізацію жінок.

"Хтось не може виїхати з країни і підлягає мобілізації, а хтось шукає вже любовний інтерес в Європі. Рівність прав!... І якщо прийдуть жінки на небойові посади, що тоді буде з тиловими, які так гарно влаштувалися вже два роки. Невже відправлять в бойові підрозділи? А як же кум, не допоможе?... Я скажу більше, при запровадженні військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, ми отримуємо шанс відкриття кордонів для обох статей", - йдеться у її дописі.

У коментарях під постом під запитанням читачки, чи буде прописано у законі, що жінки будуть лише у тилових частинах, Мар’яна Безугла відповіла:

"Наші квіточки не народжені для труднощів, хай то все мужики тягнуть, нашим квіточкам Європи краще", - прокоментувала депутатка.

Коментар у Facebook Мар’яни Безуглої/ Фото: скриншот

Нагадаємо, Безугла вигадала покарання для ухилянтів, які ховаються за кордоном – що пропонує.

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