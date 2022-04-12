Майже 100 тисяч українців Росія примусово вивезла до Сибіру, на Кавказ та до Чечні – The Independent

Майже 100 тисяч українців Росія примусово вивезла до Сибіру, на Кавказ та до Чечні – The Independent

Насильно евакуйованих жителів Маріуполя просять підписати документи про те, що їхнє місто обстріляли нібито українські війська.

Місяць тому російська влада віддала наказ про переселення майже 100 тис. українських біженців якомога далі від зони бойових дій на відстань 8,8 тис. кілометрів від їхніх домівок.

Про це пише The Independent.

Журналісти ознайомилися з документами, в який йшлося про те, що "з огляду на ситуацію, що склалася" в Україні, РФ "схвалює розподіл" громадян по "суб'єктах Російської Федерації" і просить владу "забезпечити прийом" 95 739 осіб. Переселяти людей планували у віддалені регіони Росії, зокрема на Далекий Схід і за Полярне коло.

За інформацією видання, 11 398 українців розподілили до Сибіру, 7 218 відправили на Далекий Схід і 7 023 – на Північний Кавказ, включно з дуже мілітаризованими регіонами, такими як Чечня, Інгушетія та Дагестан.

В отриманому журналістами звіті також ішлося про те, що російська влада просила підписати жителів Маріуполя документи про те, що нібито українські війська обстріляли їхнє місто. Підписантам також повідомили, що вони не можуть повернутися до України, бо зіткнуться з "переслідуванням".

Нагадаємо, радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що російські окупанти могли примусово вивезти до РФ понад 45 тис. українців. Частина жителів Маріуполя, яким вдалось повернутися до України, розповідають, що їх тримали фактично в концтаборах.

Антон Геращенко розповів про ситуацію з українцями, яких примусово вивезли до РФ

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