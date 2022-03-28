Майже 13,1 млрд гривень перерахували НБУ на підтримку української армії

Майже 13,1 млрд гривень перерахували НБУ на підтримку української армії

Близько 3,8 млрд грн надійшло з-за кордону, усі інше зібрали українці.

Із дня відкриття спеціального рахунку для підтримки Збройних Сил України українці та іноземці перерахували майже 13,1 млрд грн.

Про це 28 березня повідомив Національний банк України.

Допомогти Українській Армії можна тут.

Близько 3,8 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

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На потреби українських військових НБУ вже перерахував понад 12,9 млрд грн. На спецрахунку залишилося майже 102 млн грн.

Залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, наразі становить понад 302 млн грн. Близько половини коштів надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Допомогти громадянам, які потерпають від війни, можна тут.

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