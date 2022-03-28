Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Майже 13,1 млрд гривень перерахували НБУ на підтримку української армії

Дата публікації
Перегляди
58
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Майже 13,1 млрд гривень перерахували НБУ на підтримку української армії

Фото: facebook.com/CinCAFU

Близько 3,8 млрд грн надійшло з-за кордону, усі інше зібрали українці.

Із дня відкриття спеціального рахунку для підтримки Збройних Сил України українці та іноземці перерахували майже 13,1 млрд грн.

Про це 28 березня повідомив Національний банк України. 

Допомогти Українській Армії можна тут.

Близько 3,8 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

На потреби українських військових НБУ вже перерахував понад 12,9 млрд грн. На спецрахунку залишилося майже 102 млн грн

Залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, наразі становить понад 302 млн грн. Близько половини коштів надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Допомогти громадянам, які потерпають від війни, можна тут.

Читайте також:

Наступна публікація