Майже 13 тисяч людей вдалося евакуювати 12 березня - Верещук

Віцепрем'єрка також назвала наступні маршрути, які розглядатимуть уже на завтра, 13 березня.

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 12 березня вдалося евакуювати 12 тисяч мирних громадян з окупації.

"Якщо вчора нам вдалося евакуювати більш ніж 7 тисяч людей, то сьогодні трішки менше 13. Звичайно, це дуже-дуже обнадіює", – зазначила вона.

Також Верещук назвала наступні маршрути, які розглядатимуть уже на завтра, 13 березня.

"Це Луганська область. Це знову ж таки Київська область. Завтра ми продовжимо свій шлях від Запоріжжя до Маріуполя через Бердянськ. Так сталося, що наша колона довго була на блокпосту - це понад п'ять годин і не змогла дістатися сьогодні до Маріуполя. Але ми тримаємо кулаки, ми знаємо, що сміливість, відданість, мужність тих людей, які зголосилися поїхати, щоб допомогти нашим мешканцям Маріуполя і довезти до них воду, такі необхідні медикаменти та продукти, переможе. Завтра наші люди уже в Маріуполі. І я вважаю, що все буде добре", – додала міністерка.

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