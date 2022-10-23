Майже 150 "прильотів" на Сумщині і збиття ударного гелікоптера окупантів на Херсонщині: ситуація в регіонах 23 жовтня

В Україні розпочалася 242 доба героїчного протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста України, вбиваючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Кіровоградська область

Вночі 23 жовтня в смт Онуфріївка Олександрійського району уламками збитої ракети РФ виникло загорання, також було пошкоджено житлові будинки, покрівлі, вибито вікна.

Загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідували. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумська область

За минулу добу росіяни обстріляли Есманську, Юнаківську, Шалигінську, Білопільську, Путивльську, Середино-Будську громади.

Загалом було 143 "прильоти" по громадах Сумщини. З них - 7 мінометних обстрілів, усього 72 "прильоти", 2 артилерійських, 31 "приход" та 1 - з реактивних систем залпового вогню "Град", 40 "приходів". Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Запорізька область

Уночі окупаційні війська здійснили атаку на Запоріжжя дронами, попередньо, "Shahed-136", а також навколишніх населених пунктів ракетами С-300.

Так, один з дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також було здійснено ракетний обстріл одного з сіл Запорізького району. Внаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК "С-300" пошкоджено приватні будинки та приміщення школи. За попередніми даними постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

Дніпропетровщина

Війська РФ в ніч проти 23 жовтня знову завдали удару по Нікопольському районі. Обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Марганецьку громаду. Цивільні не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Після опівночі над Нікопольським районом наші захисники неба збили ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136”.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області.

У Вовчанську пошкоджені об'єкти промислової інфраструктури, сталися пожежі. Без постраждалих.

Також читайте ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

За минулу добу з пораненнями госпіталізовано одну людину.

Триває розмінування деокупованих територій області. За добу піротехнічні загони ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

Луганщина

Напруженою залишається ситуації в районі адмінмежі Луганщини. У суботу, 22 жовтня, була вчергове відбита атака росіян на Білогорівку. Із мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли Стельмахівку. Всього ворог 23 рази обстрілював позиції наших бійців з артилерії та мінометів.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних

комплексів ворога.

Донеччина

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ не полишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку:

з мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог обстрілював Зарічне і Терни на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка.

Інформація щодо наслідків та постраждалих за минулу добу уточнюється.

Миколаївщина

Вночі ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". 14 з них було збито на території області.

Крім того, окупанти вночі з ракет типу С-300 вдарили по Миколаєву. Відомо що, одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на останньому поверсі.

Також пошкоджень зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, пошкодило балкони, теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок. Попередньо, три людини отримали поранення.

Також через ворожий обстріл зруйновано складську будівлю, внаслідок чого одну людину госпіталізовано. На місці влучання виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Вночі також по Шевченківській громаді завдано удар трьома дронами-камікадзе "Shahed-136", внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру. Детальна інформація уточнюється.

Також ворог завдав ракетного обстрілу по Галицинівській громаді, внаслідок чого поранення отримали дві людини. Пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, вчора ввечері буди обстріли чотирьох населених пунктів та їх околиць. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Окупанти продовжують проводити заходи примусової евакуації цивільного населення. З Бериславського району та Херсона активно вивозяться державні установи та майно.

Крім того, збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій в Херсоні. Ворог також атакував нещодавно деокуповані населені пункти Херсонщини: Шевченківку - дроном-камікадзе, а Нововоскресенське обстріляв із ЗРК С-300. Без людських втрат.

Бериславський район знов опинився під обстрілами російсько-окупаційних військ. Є поранені та загиблі мирні мешканці, зруйновано цивільну інфраструктуру. Через влучання снаряду у склад знищено 1000 тонн зерна пшениці й трактори.

У Бериславському районі ЗСУ збили ударний гелікоптер окупантів Ка-52 "Алігатор", повідомили в командуванні Повітряних Сил.

Нагадаємо, в ISW заявили, що Росія ударами по енергетичних об'єктах намагається змусити Україну більше вкладатися в захист і відволіктися від контрнаступу.

Читайте також: