Майже 19 500 особового складу та знищена техніка: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати окупантів

Ворог зазнає поразки.
Від початку вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19 500 чоловік особового складу. Також окупанти втратили майже 500 одиниць артилерії.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 19 500 осіб
- танки - 725 одиниць
- бойові броньовані машини - 1923 одиниць
- артилерійські системи - 347 одиниці
- РСЗВ - 111 одиниць
- засоби ППО - 55 одиниці
- літаки - 154 одиниць
- вертольоти - 137 одиниці
- автомобільна техніка - 1387 одиниці
- кораблі / катери - 7 одиниць
- цистерни з ПММ - 76 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119 одиниці
- спеціальна техніка - 25 одиниць
- пускові установки ОТРК - 4 одиниці
Раніше у Генштабі повідомили, що ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України.
"Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року", - додали у Генеральному штабі України.
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