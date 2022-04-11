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Майже 19 500 особового складу та знищена техніка: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати окупантів

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Майже 19 500 особового складу та знищена техніка: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати окупантів

Getty Images

Ворог зазнає поразки.

Від початку вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19 500 чоловік особового складу. Також окупанти втратили майже 500 одиниць артилерії.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 19 500 осіб
  • танки - 725 одиниць
  • бойові броньовані машини - 1923 одиниць
  • артилерійські системи - 347 одиниці
  • РСЗВ - 111 одиниць
  • засоби ППО - 55 одиниці
  • літаки - 154 одиниць
  • вертольоти - 137 одиниці
  • автомобільна техніка - 1387 одиниці
  • кораблі / катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 76 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119 одиниці
  • спеціальна техніка - 25 одиниць
  • пускові установки ОТРК - 4 одиниці

Раніше у Генштабі повідомили, що ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України.

"Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року", - додали у Генеральному штабі України.

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