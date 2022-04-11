Майже 19 500 особового складу та знищена техніка: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати окупантів

Майже 19 500 особового складу та знищена техніка: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати окупантів

Ворог зазнає поразки.

Від початку вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19 500 чоловік особового складу. Також окупанти втратили майже 500 одиниць артилерії.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

особовий склад - близько 19 500 осіб

танки - 725 одиниць

бойові броньовані машини - 1923 одиниць

артилерійські системи - 347 одиниці

РСЗВ - 111 одиниць

засоби ППО - 55 одиниці

літаки - 154 одиниць

вертольоти - 137 одиниці

автомобільна техніка - 1387 одиниці

кораблі / катери - 7 одиниць

цистерни з ПММ - 76 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119 одиниці

спеціальна техніка - 25 одиниць

пускові установки ОТРК - 4 одиниці

Раніше у Генштабі повідомили, що ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України.

"Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року", - додали у Генеральному штабі України.

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