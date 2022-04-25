Майже 22 тисячі особового складу та понад 180 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Майже 22 тисячі особового складу та понад 180 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Станом на 25 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 21,9 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 25.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано

танків ‒ 884 од.

бойових броньованих машин ‒ 2258 од.

артилерійських систем – 411 од.

РСЗВ - 149 од.

засоби ППО - 69 од.

літаків – 181 од.

гелікоптерів – 154 од.

автомобільної техніки - 1566 од.

кораблі /катери - 8 од.

цистерн з ПММ - 76 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201 од.

спеціальна техніка - 28 од.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4 од.

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії ЗС РФ).

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 61-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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