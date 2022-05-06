Майже 25 тисяч особового складу та 199 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Майже 25 тисяч особового складу та 199 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Станом на 6 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 24,9 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 06.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 24900 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1110 (+8) од.

бойових броньованих машин ‒ 2686 (+35) од.

артилерійських систем – 502 (+3) од.

РСЗВ - 171 (+2) од.

засоби ППО - 83 (+0) од.

літаків – 199 (+3) од.

гелікоптерів – 155 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн - 1926 (+19) од.

кораблі /катери - 11 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12) од.

спеціальна техніка - 38 (+0) од.

крилаті ракети - 90 (+1)

ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 72-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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