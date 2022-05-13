Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Майже 27 тисяч особового складу та 200 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Дата публікації
Перегляди
935
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Майже 27 тисяч особового складу та 200 літаків: Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Станом на 13 травня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 26,9 тисячі осіб. Дані уточнюються.

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 13.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1205 (+10) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од.
  • артилерійських систем – 542 (+8) од.
  • РСЗВ - 193 (+2) од.
  • засоби ППО - 88 (+1) од.
  • літаків – 200 (+1) од.
  • гелікоптерів – 162 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7) од.
  • крилаті ракети - 95 (+1) 
  • кораблі/катери - 13 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од.
  • спеціальна техніка - 41 (+0) од.
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 79-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Росіяни знищують нашу культуру та руйнують наші пам'ятки

Росіяни знищують нашу культуру та руйнують наші пам'ятки
Наступна публікація