Майже 3 млн українців виїхали до Польщі після російського вторгнення

Майже 3 млн українців виїхали до Польщі після російського вторгнення

Майже 3 мільйони людей виїхали з України до Польщі після нападу Росії 24 лютого.

У п’ятницю, 22 квітня, польські прикордонники оформили 17,7 тисяч подорожуючих – менше майже на 11% у порівнянні з попереднім днем ​​(19,9 тисяч). У суботу до 07.00 ранку 4000 осіб перетнули кордон, зменшення на 11,5%.

Такі дані наводить прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".

Від 24 лютого загалом кордон України в напрямку Польщі перетнули 2,922 мільйона осіб.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею утворилися величезні черги. Люди масово їдуть до України.

Юлія Бородій розповіла про ситуацію на кордоні та українських переселенців у Польщі

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