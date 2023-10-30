Майже 300 000 ліквідованих окупантів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ

Сили оборони України також завдали ворогу втрат в озброєнні і військовій техніці.

Втрати російської армії на 30 жовтня становлять близько 299 940 бійців убитими і пораненими.

Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ на фронті ліквідували ще 860 російських військових протягом 29 жовтня, збільшивши ворожі втрати до майже 300 тис.

Втрати ворога на 30 жовтня 2023 року

особовий склад ‒ близько 299 940 (+860) осіб,

танки ‒ 5190 (+15),

бойові броньовані машини ‒ 9775 (+17),

артилерійські системи – 7202 (+14),

РСЗВ – 834 (+0),

засоби ППО ‒ 559 (+1),

літаки – 321 (+1),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20),

крилаті ракети ‒ 1544 (+0),

кораблі/катери ‒ 20 (+0),

підводні човни ‒ 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 9555 (+23),

спеціальна техніка ‒ 1014 (+2).

Втрати росіян на 30 жовтня 2023 року / Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Нагадаємо, за даними ЗСУ, від 10 жовтня під час наступу ворога під Авдіївкою окупанти зазнали величезних втрат, а саме понад 6500 осіб.

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