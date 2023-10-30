Майже 300 000 ліквідованих окупантів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ

Сили оборони України також завдали ворогу втрат в озброєнні і військовій техніці.
Втрати російської армії на 30 жовтня становлять близько 299 940 бійців убитими і пораненими.
Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
ЗСУ на фронті ліквідували ще 860 російських військових протягом 29 жовтня, збільшивши ворожі втрати до майже 300 тис.
Втрати ворога на 30 жовтня 2023 року
- особовий склад ‒ близько 299 940 (+860) осіб,
- танки ‒ 5190 (+15),
- бойові броньовані машини ‒ 9775 (+17),
- артилерійські системи – 7202 (+14),
- РСЗВ – 834 (+0),
- засоби ППО ‒ 559 (+1),
- літаки – 321 (+1),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20),
- крилаті ракети ‒ 1544 (+0),
- кораблі/катери ‒ 20 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 9555 (+23),
- спеціальна техніка ‒ 1014 (+2).
Нагадаємо, за даними ЗСУ, від 10 жовтня під час наступу ворога під Авдіївкою окупанти зазнали величезних втрат, а саме понад 6500 осіб.
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