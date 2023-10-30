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Майже 300 000 ліквідованих окупантів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Майже 300 000 ліквідованих окупантів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ

Сухпайок російської армії / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України також завдали ворогу втрат в озброєнні і військовій техніці.

Втрати російської армії на 30 жовтня становлять близько 299 940 бійців убитими і пораненими.

Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ на фронті ліквідували ще 860 російських військових протягом 29 жовтня, збільшивши ворожі втрати до майже 300 тис.

Втрати ворога на 30 жовтня 2023 року

  • особовий склад ‒ близько 299 940 (+860) осіб,
  • танки ‒ 5190 (+15),
  • бойові броньовані машини ‒ 9775 (+17),
  • артилерійські системи – 7202 (+14),
  • РСЗВ – 834 (+0),
  • засоби ППО ‒ 559 (+1),
  • літаки – 321 (+1),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 1544 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 20 (+0),
  • підводні човни ‒ 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9555 (+23),
  • спеціальна техніка ‒ 1014 (+2).
Втрати росіян на 30 жовтня 2023 року / © Прес-служба Генерального штабу ЗСУ
Втрати росіян на 30 жовтня 2023 року / Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Нагадаємо, за даними ЗСУ, від 10 жовтня під час наступу ворога під Авдіївкою окупанти зазнали величезних втрат, а саме понад 6500 осіб.

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Дата публікації
Перегляди
2206
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