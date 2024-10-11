Скільки поранених військових після лікування повертаються на службу: командувач Медичних сил ЗСУ дав відповідь

Саме ці 70% військовослужбовців, по суті, є кістяком, основою військового контингенту, зазначив Анатолій Казмірчук.

Майже 70% поранених військових після лікування повертаються на службу.

Про це розповів командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук в інтерв'ю "Укрінформ".

"За нашими даними, понад 70% поранених військових повертаються у стрій. Це середньостатистичні дані. Адже ви розумієте, що на різних напрямках фронту цифри можуть різнитися між собою. Ми можемо говорити, що саме ці 70% військовослужбовців, по суті, є кістяком, основою військового контингенту", – зазначив він.

Нагадаємо, у Дніпрі медики врятували бійця з пораненнями, що вважають несумісними з життям. І просто під час цієї надскладної операції дружина захисника у Вінниці народжувала йому первістка. Медики кажуть: попри тяжкі ураження, військовий зможе побачити, як його син зростає.

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