Майже 90 тисяч: в Запорізькій області активно збільшується кількість окупантів — причина

Росіяни не мають змоги здійснювати активний наступ на кількох напрямках одночасно, зокрема, в Донецькій та Харківській областях.

В Запорізькій області спостерігається збільшення кількості російських окупантів, проте формування наступального угрупування немає.

Про це сказав речник оперативно- стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 23 липня, передає "Уніан".

Проте з огляду на чисельність особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато.

"Майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості - десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі", — повідомив Лиховій.

Він також додав, що українська розвідка говорить, що "різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характери бойових дій немає і "ознак формування наступального угруповання ворога не виявлено".

"Тобто, тієї кількості ворога, яка присутня в Запорізькій і Херсонській областях, не вистачає для ведення результативних наступальних дій кудись далі, ніж ті рубежі, де ворог зараз стоїть", — сказав Лиховій.

При цьому додав, що дуже результативно працюють наші ракетні війська та артилерія.

"За позавчорашню добу (20-21 липня — ред.), зокрема, саме в Запорізькій області, було знищено два зенітно-ракетні комплекси, один із них "ТОР", а другий — ЗРК "Бук-М1". Це відбулося в районі населених пунктів Українка і Зразкове в тилу окупантів в Запорізькій області. Це комплекси ППО, які прикривали дії російської авіації і протидіяли нашій авіації. Чим більше буде знищено комплексів ППО, тим вільніше почуватиметься наша авіація і тим захищеніше буде наше небо", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомляв, що на лівобережжі Херсонщини українські бійці відбили 5 штурмових дій російських окупантів. При цьому чотири атаки були в районі зруйнованого окупантами села Кринки, з якого ЗСУ відступили.

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