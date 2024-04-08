Майже 900 солдатів та 13 танків: Генштаб оновив втрати росіян

Окупантів стало менше на нашій землі.
Втрати російських загарбників за минулу добу склали 890 осіб. Від початку повномасштабного вторгнення втрати становлять уже близько 448 400 солдатів.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні втрати:
- особового складу ‒ близько 448400 (+890) осіб
- танків - 7087 (+13)
- бойових броньованих машин - 13575 (+24)
- артилерійських систем - 11356 (+40)
- РСЗВ - 1039 (+3) од
- засобів ППО - 751 (+2)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8996 (+40)
- крилатих ракет - 2065 (+1)
- кораблів та катерів - 26 (+0)
- підводних човнів - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15110 (+39)
- спеціальної техніки - 1867 (+3)
Раніше британська розвідка повідомила, що середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених в Україні) скоротилася на 74 особи на день протягом березня 2024 року, до 913 осіб на день.
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