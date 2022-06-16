Майже чотири місяці мріють контролювати Сєвєродонецьк: росіяни продовжують руйнувати і штурмувати місто

Майже чотири місяці мріють контролювати Сєвєродонецьк: росіяни продовжують руйнувати і штурмувати місто

Російські війська не припиняють обстрілювати Луганщину та знищувати її населені пункти.

Ворог тисне в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Втім, Збройні сили України продовжують всіма силами стримувати ворога.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Українськ захисники напередодні відбили черговий штурм Тошківки. За словами Гайдая, там руйнувань більшає щодня, як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Лише у Гірському за день пошкоджено 12 будинків.

Наразі головна ціль військ РФ - це Сєвєродонецьк, наголошує голова ОВА.

"Колись ціллю росіян було взяття столиці України за три дні. Через майже чотири місяці вони мріють і не рахують жертв, аби тільки контролювати Сєвєродонецьк, де зі 100 тисяч жителів залишилося близько 10 тисяч. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області", - наголошує він.

Російська армія втрачає бійців сотнями. Втім, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк. Напередодні окупанти вдарили про території "Склопластику" та колишнього заводу вимірів. Штурм міста триває. Українські військові тримають оборону, зауважив Гайдай.

Нагадаємо, розпочалася 113 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ під Слов'янськом і далі пробують захопити Сєвєродонецьк. Детальніше про ситуацю на фронті - у зведенні Генштабу 16 червня.

Читайте також: