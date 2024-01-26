Майже два десятки депутатів хочуть скласти мандат: Арахамія заявив про кризу в українському парламенті

В парламенті України наразі немає єдності. Вона була пів року тому, проте зараз ситуація стала гірші ніж до повномасштабного вторгнення РФ.

Так вважає голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія, пише LB.ua.

На думку Арахамії, нашій державі загрожує парламентська криза через депутатів, які намагаються припинити працювати. В партії “Слуга Народу” є вже 17 заяв на складання мандату.

"З парламентом взагалі велика криза наближається. У нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення, – ред.) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за яким ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", – пояснив він.

Нагадаємо, що Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців на військові навчання разом з іншими українцями.

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