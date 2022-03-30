Майже дві доби роботи рятувальників: на Рівнещині ліквідували пожежу на нафтобазі після удару ракети

Нафтобазу обстріляли 28 березня.
У Рівненській області ліквідували пожежу на нафтобазі, що сталася внаслідок російського ракетного удару ввечері 28 березня.
Про це повідомив голова Рівненської державної адміністрації Віталій Коваль.
"Майже дві доби цілодобової роботи рятувальників. Пожежа на нафтобазі після ракетного удару ліквідована", - йдеться у повідомленні очільника ОДА.
Як повідомлялося, російська ракета влучила в сховище нафтопродуктів на Рівненщині ввечері 28 березня. Розливу нафтопродуктів за межі обвалування не сталося. Жертв та постраждалих немає.
Як повідомлялося, у ніч проти 30 березня армія Російської Федерації завдала трьох ракетних ударів по Хмельницькому. Це перший обстріл міста від початку російської війни в Україні, 24 лютого. Окупанти РФ варили по промислових об'єктах області. Інформація щодо постраждалих перевіряється.
Крім того, 29 березня російські війська завдали удару по Старокостянтинові Хмельницької області. Населений пункт Хмельниччини став одним з перших, по яких Російська Федерація завдала ракетного удару у перший день війни. Після цього по місцевому аеродрому поцілили ще кілька разів.