Майже дві доби роботи рятувальників: на Рівнещині ліквідували пожежу на нафтобазі після удару ракети

Майже дві доби роботи рятувальників: на Рівнещині ліквідували пожежу на нафтобазі після удару ракети

Нафтобазу обстріляли 28 березня.

У Рівненській області ліквідували пожежу на нафтобазі, що сталася внаслідок російського ракетного удару ввечері 28 березня.

Про це повідомив голова Рівненської державної адміністрації Віталій Коваль.

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"Майже дві доби цілодобової роботи рятувальників. Пожежа на нафтобазі після ракетного удару ліквідована", - йдеться у повідомленні очільника ОДА.

Як повідомлялося, російська ракета влучила в сховище нафтопродуктів на Рівненщині ввечері 28 березня. Розливу нафтопродуктів за межі обвалування не сталося. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 березня армія Російської Федерації завдала трьох ракетних ударів по Хмельницькому. Це перший обстріл міста від початку російської війни в Україні, 24 лютого. Окупанти РФ варили по промислових об'єктах області. Інформація щодо постраждалих перевіряється.

Крім того, 29 березня російські війська завдали удару по Старокостянтинові Хмельницької області. Населений пункт Хмельниччини став одним з перших, по яких Російська Федерація завдала ракетного удару у перший день війни. Після цього по місцевому аеродрому поцілили ще кілька разів.

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